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    20 июня 2022, 12:08

    Жителям Подмосковья напомнили, как обезопасить детей от выпадения из окон

    Ирэна Вороник

    Каждый год с наступлением теплой погоды во многих домах и квартирах открываются окна — и это несет большую угрозу для маленьких детей. Трагедии случаются ежегодно, когда родители не успевают уследить за детьми и те выпадают из окон. Жителям Подмосковья рассказали основные правила безопасности, соблюдая которые, можно спасти детей от прямой угрозы для их здоровья и жизни.

    Жителям Подмосковья напомнили, как обезопасить детей от выпадения из окон

    Важно помнить, что даже если ребенок уже большой, открытые окна несут для него большую опасность. Лучше всего использовать вертикальный способ проветривания — таким образом ребенок просто не сможет вывалиться вниз. Желательно не раскрывать окна полностью во всю ширину: даже если взрослые находятся рядом, все равно можно не успеть уследить за ребенком.

    Крайне важно помнить, что москитная сетка — очень хрупкая конструкция. Если на нее опереться, она может очень легко вылететь или прорваться. Она спасает только от насекомых и не дает никакой защиты против выпадения из окон. Оставляя окно открытым, нельзя рассчитывать, что сетка сможет удержать человека.

    Ни в коем случае нельзя разрешать ребенку играть на подоконнике. Это не то место, где дети могут посидеть, и это крайне важно объяснить ребенку заранее. Также нельзя ставить мебель, на которую ребенок может залезть, близко к окну. Там не должно быть тумбочек, низких шкафчиков, стульев и столов. Иначе играющий ребенок может легко залезть на предмет мебели, появится риск его выпадения из окна.

    Опасность несут не только окна, но и балконные двери. Их тоже нужно держать закрытыми, не давая ребенку свободного доступа к балкону или лоджии.

    Самое главное — ни в коем случае не оставлять ребенка в квартире одного. Отвлечься даже на минуту, выйти в подъезд на короткий разговор с соседом — все это может быть слишком опасно и нередко заканчивается трагически. Все родители должны помнить, что они отвечают за безопасность своего ребенка, и предпринимать все необходимые меры.