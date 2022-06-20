Жителям Подмосковья напомнили, как обезопасить детей от выпадения из окон

Каждый год с наступлением теплой погоды во многих домах и квартирах открываются окна — и это несет большую угрозу для маленьких детей. Трагедии случаются ежегодно, когда родители не успевают уследить за детьми и те выпадают из окон. Жителям Подмосковья рассказали основные правила безопасности, соблюдая которые, можно спасти детей от прямой угрозы для их здоровья и жизни.

Важно помнить, что даже если ребенок уже большой, открытые окна несут для него большую опасность. Лучше всего использовать вертикальный способ проветривания — таким образом ребенок просто не сможет вывалиться вниз. Желательно не раскрывать окна полностью во всю ширину: даже если взрослые находятся рядом, все равно можно не успеть уследить за ребенком.

Крайне важно помнить, что москитная сетка — очень хрупкая конструкция. Если на нее опереться, она может очень легко вылететь или прорваться. Она спасает только от насекомых и не дает никакой защиты против выпадения из окон. Оставляя окно открытым, нельзя рассчитывать, что сетка сможет удержать человека.

Ни в коем случае нельзя разрешать ребенку играть на подоконнике. Это не то место, где дети могут посидеть, и это крайне важно объяснить ребенку заранее. Также нельзя ставить мебель, на которую ребенок может залезть, близко к окну. Там не должно быть тумбочек, низких шкафчиков, стульев и столов. Иначе играющий ребенок может легко залезть на предмет мебели, появится риск его выпадения из окна.

Опасность несут не только окна, но и балконные двери. Их тоже нужно держать закрытыми, не давая ребенку свободного доступа к балкону или лоджии.

Самое главное — ни в коем случае не оставлять ребенка в квартире одного. Отвлечься даже на минуту, выйти в подъезд на короткий разговор с соседом — все это может быть слишком опасно и нередко заканчивается трагически. Все родители должны помнить, что они отвечают за безопасность своего ребенка, и предпринимать все необходимые меры.