Жителям Подмосковья напомнили, как обезопасить детей от пожаров
Жителям Подмосковья напомнили, чему обязательно нужно научить ребенка, чтобы не было трагических последствий возможного пожара. Даже если такая вероятность крайне мала, все равно детей нужно заранее научить правильному поведению в сложной ситуации. И ни в коем случае нельзя оставлять ребенка одного дома, тем более с включенными электрическими приборами.
В первую очередь нужно следить за исправностью всех электрических приборов в доме. Во-вторых, важно никогда не давать ребенку в руки спички или зажигалки, объяснить ему, насколько может быть опасным разведение костров или поджигание тополиного пуха. Ни в коем случае нельзя позволять ребенку самостоятельно запускать фейерверки и тем более никогда не оставлять ребенка одного дома.
Ребенок всегда должен знать, что огонь несет в себе большую опасность. Он должен понимать, как правильно пользоваться электрическими приборами и газовой плитой.
Ребенка нужно заранее научить, что при возникновении пожара нужно сразу звонить по номеру 112 или пытаться позвать взрослых, в том числе через окно. Очень важно научить детей, что ни в коем случае не стоит пытаться спасти какие-то вещи, только самому как можно скорее покинуть помещение. Также ребенок должен знать, что при пожаре нужно двигаться к выходу по низу, лучше всего ползти по полу, ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, спускаться нужно по лестнице.