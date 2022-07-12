Жителям Подмосковья напомнили, как не допустить падения ребенка из окна

С наступлением лета учащаются случаи выпадения детей из окон. Родителям напомнили, как не допустить несчастных случаев.

Самые главные правила — не оставлять маленьких детей без присмотра и объяснить им правила безопасности, не разрешать ребенку играть на подоконнике и ставить мебель близко к окну. Он может использовать любой предмет в качестве ступеньки.

Как бы ни было жарко, нельзя оставлять окна открытыми настежь, если в доме есть дети. Москитная сетка не сможет обезопасить их от падения.

Чтобы избежать несчастных случаев, родителям советуют использовать вертикальный режим проветривания, открутить ручки и держать дверь балкона закрытой. Также можно установить на окна специальные замки, которые не позволят детям открыть их.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье обеспечит детей с сахарным диабетом приборами контроля глюкозы.