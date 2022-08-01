Жителям Подмосковья напомнили, как найти землю под торговые точки и рекламные щиты

Жители Подмосковья отправили более тысячи онлайн-запросов на осмотр объектов торгов на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«С помощью обновленного раздела «Торги» жители и представители бизнеса могут быстро найти землю под строительство, помещение для торговли, рекламные конструкции, киоски и так далее. Запрос на осмотр интересующего объекта можно оставить онлайн. Для этого нужно заполнить онлайн-форму на портале ЕАСУЗ. Сервисом воспользовались уже более одной тысячи жителей Московской области», — отметила Надежда Куртяник.

Зарегистрироваться на портале ЕАСУЗ могут юрлица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Также для пользователей раздела «Торги» портала ЕАСУЗ доступен поиск по объектам с применением фильтров.

Чтобы оставить запрос на осмотр объекта, больше не нужно распечатывать бланк, заполнять от руки и направлять в Региональный центр торгов — достаточно заполнить онлайн-форму в разделе «Торги». Ответ с контактными данными исполнителя поступит на электронную почту в течение двух дней.

Наша задача — делать государственные сервисы еще доступнее, понятнее и удобнее для жителей. Над масштабными проектами в сфере госуправления, образования, медицины, культуры и так далее совместно с Мингосуправления работает Центр развития цифровых технологий «Maximum» Надежда Куртяник министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области

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