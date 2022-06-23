Жителям Подмосковья напомнили, как найти забытые в автобусах вещи

Сотрудники Мострансавто нашли с начала года более 1700 забытых вещей в автобусах, зданиях вокзалов и автостанциях. Найти утерянное можно, обратившись на Единую линию связи Мострансавто.

Утерянные вещи хранятся в организации полгода, затем их ждет утилизация. С начала этого года сотрудники Мострансавто нашли более 1700 вещей. Чаще всего жители Подмосковья теряют банковские, социальные и транспортные карты.

Популярными находками также стали сезонные атрибуты — зонты, перчатки и головные уборы. Среди необычных вещей, найденных в июне, выделили маскарадную маску, пейзажи, саженцы клубники, наушники с зарядным устройством, мужские свитера и пакет с аксессуарами для взрослых. Все потерянные вещи хранят на складе предприятия в течение полугода.

Узнать о потерянных вещах можно на Единой линии связи Мострансавто по телефону 8 (800) 700-31-13. Чтобы забрать утерянное, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для детей — быть в сопровождении родителей.