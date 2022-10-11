Жителям Подмосковья напомнили, как избежать обмана при проверке приборов учета | 360°

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Жителям Подмосковья напомнили, как избежать обмана при проверке приборов учета

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Жителей Подмосковья предупредили, что в последнее время стали гораздо чаще возникать случаи мошенничества от тех, кто, приходя в дом, представляются специалистами АО «Мосэнергобыт». Причем, способы обмана изменяются практически с каждым днем.

В последнее время все чаще можно найти в своем почтовом ящике листовки, на которых написано, что людям нужно крайне срочно поменять автоматы у себя дома. После таких уведомлений люди действительно верят, что к ним скоро придут электрики. Обманщики приходят и предлагают заменить автоматы. При этом, конечно, просят заплатить за это деньги.

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Жителям Подмосковья напоминают, что настоящие сотрудники никогда не просят за осмотр или замену техники денег в том случае, если прибор уже вышел за межпроверочный материал или сломался, вне зависимости от состояния автоматов.

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В цело специалисты АО «Мосэнергосбыт» могут оказывать платные услуги только в том случае, если предварительно была оформлена такая заявка или сняты контрольные показания. При этом он должен обязательно показать свое удостоверение с QR кодом. Если в удостоверении указано некое ООО, ПАО или любая другая аббревиатура, значит, под видом специалиста в дом пытается попасть обманщик, не нужно открывать ему дверь.

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