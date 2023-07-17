Подмосковье 17 июля 2023, 08:22 Жителям Подмосковья напомнили алгоритм действий при укусе змеи пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Жителям Подмосковья напомнили, как себя вести при укусе змеи. Сначала пострадавшему нужно успокоиться и выпить воды. Накладывать жгут не рекомендуется. После нужно как можно скорее отправиться в больницу.

Инфекционист Лобненской центральной городской больницы Татьяна Истомина рассказала, что в Подмосковье чаще всего можно встретить обыкновенную гадюку. Ее укус опаснее для детей, потому что из-за маленькой массы тела яд распространяется быстрее.

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«Если есть возможность, нужно сфотографировать змею, потому что так специалисту будет проще ее опознать. Если сфотографировать не получилось, опишите змею словами», — посоветовала Татьяна.

Если вас укусила змея, нужно успокоиться и выпить воды. Затем зафиксировать конечность двух смежных суставов. На пострадавшую конечность не нужно накладывать жгут или прижигать место укуса, прикладывать к нему лед.

Кроме того, не следует отсасывать яд из раны или употреблять обезболивающие, потому что они разжижают кровь.

Пострадавшего необходимо срочно доставить в ближайшую больницу с токсикологическим отделением или в многопрофильный стационар. Специалисты подберут антидот с учетом возможных побочных эффектов.

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