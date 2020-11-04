Жителям Подмосковья начислили 800 тысяч рублей штрафов за безответственное отношение к землям

Штрафы наложены на землепользователей 21 земельного участка в Дмитровском округе, Павловском Посаде и Клину.

В Дмитровском округе оштрафованы на 40 тысяч рублей два физических лица, обладатели участков 4,7 гектара и 9,5 гектара, и одно юрлицо, являющееся правообладателем 24,4 гектара земли, — на 500 тысяч рублей. В городском округе Клин штрафы выписали десяти физлицам за 16 земельных участков.

Правообладатель из Павловского Посада получил штраф 40 тысяч рублей за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы.

Правообладателям земель предписано исправить правонарушения и провести необходимые меры по сохранению почв.

Ранее сообщалось, что трем представителям торгового бизнеса из Подмосковья предоставили отсрочку по оплате имущественных налогов за оказанную арендаторам помощь во время пандемии.