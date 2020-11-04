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    04 ноября 2020, 14:42

    Жителям Подмосковья начислили 800 тысяч рублей штрафов за безответственное отношение к землям

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Московской области за прошедшую неделю оштрафовали 14 правообладателей участков за несохранение сельхозземель. Общая сумма штрафов составила 786 тысяч рублей, сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
    Жителям Подмосковья начислили 800 тысяч рублей штрафов за безответственное отношение к землям

    Штрафы наложены на землепользователей 21 земельного участка в Дмитровском округе, Павловском Посаде и Клину.

    В Дмитровском округе оштрафованы на 40 тысяч рублей два физических лица, обладатели участков 4,7 гектара и 9,5 гектара, и одно юрлицо, являющееся правообладателем 24,4 гектара земли, — на 500 тысяч рублей. В городском округе Клин штрафы выписали десяти физлицам за 16 земельных участков.

    Правообладатель из Павловского Посада получил штраф 40 тысяч рублей за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы.

    Правообладателям земель предписано исправить правонарушения и провести необходимые меры по сохранению почв.

    Ранее сообщалось, что трем представителям торгового бизнеса из Подмосковья предоставили отсрочку по оплате имущественных налогов за оказанную арендаторам помощь во время пандемии.