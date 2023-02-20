Подмосковье 20 февраля 2023, 21:20 Жителям Подмосковья на неделю открыли свободный доступ к программе «Коммунальный бонус»

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С 20 по 26 февраля для жителей Московской области открыли свободный доступ к программе «Коммунальный бонус». Подарки можно получить через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» без оплаты счетов.

«За все время работы программы лояльности в сфере ЖКХ „Коммунальным бонусом“ воспользовались более 456 тысяч жителей Подмосковья. Большая часть из них возвращается к получению купонов ежемесячно», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Обычно абонент может попасть на страницу с бонусами только после оплаты платежки. Однако на этой неделе получить скидки могут все зарегистрированные пользователи в личном кабинете «МосОблЕИРЦ».

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В свободном доступе находятся более 40 предложений в категориях онлайн-гипермаркеты, доставка продуктов, обучение, кино и ТВ, здоровье и красота, одежда и отдых. Подарки можно получить в разделе «Бонусы и акции» — «Подарки и скидки пользователям личного кабинета МосОблЕИРЦ».

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