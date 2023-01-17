Подмосковье 17 января 2023, 16:27 Жителям Подмосковья добавят 5 транспортных услуг для оформления онлайн в течение года

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры переведет в этом году еще пять услуг в онлайн-режим. Жители Подмосковья смогут их получить на портале госуслуг. На сегодняшний день ведомство перевело в подобный формат 15 услуг.

Данный шаг значительно упростит и ускорит процедуру подачи документов, а также сократит срок предоставления услуг.

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«Минтранс Подмосковья продолжает улучшать процесс предоставления услуг, чтобы заявитель мог получить их онлайн в несколько кликов — быстро, без лишней документации и без посещения МФЦ. Мы видим, что данные меры приводят к увеличению числа пользователей», — отметил первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

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Он также подчеркнул, что в 2022 году ведомство получило свыше 350 тысяч электронных заявлений, что на 20% больше, чем в 2021 году. Самые популярные услуги среди жителей — обслуживание карт «Стрелка» и выдача разрешений на таксомоторные перевозки.

В этом году жителям Подмосковья в онлайн-формате будет доступна услуга по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование для размещения строящихся и реконструируемых региональных дорог, объектов транспорта и инфраструктуры. Также запустят новую услугу по переоформлению и прекращению действия свидетельств по муниципальным маршрутам — она будет предоставляться органами местного самоуправления. Кроме того, упросят процедуру получения услуги по согласованию схем транспортного обслуживания территорий.

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