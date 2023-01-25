Подмосковье 25 января 2023, 19:43 Жителям Подмосковья дали возможность решить спор в досудебном порядке онлайн

Читать 360tv в

У жителей Московской области появилась возможность решить спорный вопрос виртуально. На едином портале государственных и муниципальных услуг начал действовать сервис «Досудебное обжалование». Он позволяет договориться с контрольно-надзорными органами до суда.

Так, онлайн-пользователь может обжаловать решения органов, его акты и результаты проверок, предписания о нарушениях. Также можно пожаловаться на действия или бездействие должностных лиц.

Реклама

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней. О каждом этапе рассмотрения обращения пользователь получает оповещение на электронную почту.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».