Жителям Подмосковья дали возможность получать справки из центров занятости онлайн

На портале госуслуг Московской области появилась услуга по выдаче справок центров занятости со встроенным сервисом предпроверки. Он позволит выяснить, вставал ли житель на учет как безработный, а также предложит получить нужные справки.

Теперь жители Подмосковья смогут получить необходимые документы от центров занятости населения в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«При подаче онлайн-заявления „умный“ сервис предпроверки автоматически определит, был ли заявитель зарегистрирован в качестве безработного, и в зависимости от этого предложит получить три или семь положенных видов справок», — пояснил глава ведомства Максим Рымар.

Перед заполнением электронного заявления, добавил он, необходимо авторизоваться на портале при помощи подтвержденной учетной записи ЕСИА. Регистрировался ли пользователь как безработный, сервис проверит по номеру СНИЛС.

Если человек не проходил такой процесс, то он сможет получить три вида справок — об отсутствии регистрации в органах занятости населения, об оказании соцподдержки заявителю и членам его семьи за три года, а также справку обратившимся за пособием по уходу за ребенком.

При регистрации в качестве безработного жителю Подмосковья будут доступны еще четыре справки: о регистрации в органах службы занятости населения, сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, социальных выплатах в период безработицы, периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

Раньше, чтобы получить необходимые сведения, приходилось лично обращаться в центр занятости.

Услуга «Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Занятость и безработица». Для получения услуги нужна учетная запись ЕСИА. При заполнении заявления следует внести информацию о заявителе и выбрать нужный центр занятости населения. При положительном результате услуги справки придут в личный кабинет. Срок предоставления услуги — один рабочий день.