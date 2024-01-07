07 января 2024, 12:27
Жителям Подмосковья дали советы по возвращению в форму после праздников
Нарколог Холдин посоветовал больше высыпаться и гулять, чтобы прийти в форму
Новогодние праздники подходят к концу. Многие застолья сопровождались калорийными закусками и алкоголем. О том, как быстро прийти в форму и подготовиться к работе, рассказал главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
Он подчеркивает, что даже людей, которые привыкли в течение года вести здоровый образ жизни, такие длинные выходные могут выбить из колеи.
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«Чем более здорового рациона вы придерживались за праздничным столом, тем проще будет вернуться в привычный режим. Однако если вы позволили себе лишнего, как в плане напитков, так и в плане еды, не стоит устраивать еще больший стресс и садиться на жесткие диеты или как-то очищать организм народными методами», — говорит Холдин.
Для быстрого вывода алкоголя из крови нужно как следует выспаться и большее гулять на свежем воздухе, заниматься легкой физической деятельностью. Идеально для этого подойдут прогулки и катание на коньках, лыжах.
Холдин добавил, что обезвоженный алкоголем организм можно поддерживать фруктами и овощами, чистой водой и морсами. При плохом самочувствии, которое может быть связано с чрезмерным употреблением алкоголя, следует обращаться в клинический наркологический диспансер.
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