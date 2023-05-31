Подмосковье 31 мая 2023, 14:00 Жителям Подмосковья дали дополнительные возможности по выбору земель сельхозназначения

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Две дополнительные возможности для выбора земли сельскохозяйственного назначения добавили в сервисе на региональном портале госуслуг в Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«Раньше у заявителя была возможность выбрать конкретный земельный участок на карте, теперь появилась и функция выбора локации в том округе, где нужна земля. Такой способ позволит подобрать или сформировать участок по конкретным требованиям», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В электронную базу уже внесли 331 земельный участок общей площадью более пяти тысяч гектаров. Также на карте обозначат зоны запрета и отдельным цветом — земли сельхозназначения. Также в базу внесут участки, которые ранее изъяли у должников или используемые не по целевому назначению.

При выборе участка заявитель будет видеть, что делать для его оформления, кадастровый номер, адрес, площадь, вид разрешенного использования, дату проведения аукциона, контактные данные для связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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