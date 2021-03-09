Профильные ведомства Подмосковья должны будут разработать систему рассрочки платежей за коммунальные услуги и не начислять штрафы жителям региона за несвоевременную оплату счетов за электроэнергию из-за холодов. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что в этом году зима была холодная. Кроме того, судя по погоде, она продолжается до сих пор. За окном — около -12…-14 градусов. Из-за этого в домах растет энергопотребление.

«Людям приходят достаточно серьезные платежки — 10-12 тысяч рублей вместо шести-восьми, как в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо рассрочку платежей, и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу. Чтобы платеж ежемесячный облегчить», — заявил губернатор на заседании правительства.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин подтвердил, что это чрезвычайно важная тема.

«Мы организуем, подготовились. Особенно по тем муниципалитетам, которые платят по факту: Подольск, Мытищи, Лобня», — подчеркнул Хромушин.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, потепление придет в московский регион 12 марта. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что положительная температура может установиться в столице и Подмосковье уже 14 марта.