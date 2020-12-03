Жителям Подмосковья без работы напомнили, куда обращаться за пособием

В четверг министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская ответила на главные вопросы, волнующие жителей. В частности, она рассказала, что на сегодняшний день уровень безработицы в области составляет 3,35%. Нетрудоустроенные жители могут обратиться за пособием или для поиска вакансии на портал «Работа в России» или в центры занятости.

«Сегодня уровень регистрируемой безработицы на территории МО составляет 3,35%. Ленинский район не исключение. Здесь уровень безработицы тоже приблизительно такой же как по Московской области», — сообщила Фаевская.

Она также напомнила, что с 9 апреля в регионе действуют временные правила дистанционного обращения граждан, потерявших работу. За подбором работы и пособием по безработицы можно обратиться через портал «Работа в России».

«Портал гораздо удобнее. Это еще связано с тем, что в период пандемии большое количество жителей, которые приходят в центры занятости не улучшают эпидемиологическую обстановку. Наши центры занятости по решению губернатора работают по предварительной записи», — объяснила она.

По словам министра, проблему, которую не получается решить через электронный сервис, можно решить в самом центре занятости, предварительно записавшись на прием. По последним данным, жители Подмосковья подали 278 тысяч заявлений, из них в электронном виде — 225 тысяч.

«На сегодняшний день количество безработных, которые зарегистрированы на территории МО, составляет 139 тысяч. Свободных вакансий в нашем банке вакансий около 50 тысяч. Когда мы входили в 2020 год, уровень безработицы у нас был не 140 тысяч, а 22-23. Уровень вакансий приблизительно 47. Это позволяло жителям делать выбор», — рассказала Фаевская.

Помимо этого, министр отметила, что все заявления жителей, поданные через портал «Работа в России», обрабатываются специалистами электронно.

«Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным, принимается нашим центром занятости по месту жительства не позднее 11 дней со дня подачи заявления в электронной форме при наличии полной информации из пенсионного фонда и подтверждения места регистрации из МВД», — пояснила она.