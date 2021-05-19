Жителям Подмосковья рассказали, когда начнется купальный сезон

Купальный сезон в Московской области начнется 1 июня. Для жителей и гостей региона будут работать 118 пляжей и еще 94 зоны отдыха, а также 88 баз для стоянок маломерных судов. Власти примут меры, чтобы сделать отдых на воде максимально безопасным.

Об этом сообщило РИАМО. Водоемы обследуют водолазы, а дно очистят от опасных предметов и ила. Специальные места для купания создадут для детей и взрослых, которые не умеют плавать. Кроме того, на пляжах появятся кабинки для переодевания, душевые и туалеты, а также навесы от солнца. Удобно станет добираться — возле водоемов обустроят зоны парковки. Не забудут и про контейнеры для отходов.

На пляжах в разрешенных для купания местах обязательно должны быть соблюдены несколько важных требований. В их числе — установка спасательного поста с необходимым снаряжением и медицинского пункта. Кроме того, там необходимо установить громкоговорители и создать доступ к питьевой воде. Важным условием является организация проезда для скорой помощи и комфортных условий для маломобильных граждан.

Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, на пляжах ежедневно будут работать почти 2,7 тысячи спасателей, а также более 500 единиц техники и 45 плавсредств. Для профилактики происшествий на воде жителям и гостям региона разъяснят правила поведения во время купания. Занятия на эту тему проводят и в региональных школах.