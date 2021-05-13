Жителям Подмосковья дали инструкцию на случай потопа в квартире

Жители многоквартирных домов нередко сталкиваются с проблемами, возникшими у соседей. Из-за прорванной сверху трубы или протекшей стиральной машины страдает собственная квартира. Команда губернатора Московской области дала совет, как выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Чтобы получить компенсацию, нужно сначала выяснить причину затопления. Затем о ЧП следует уведомить управляющую компанию — для составления акта о заливе квартиры. Пострадавшим необходимо сфотографировать ущерб и определить приблизительный размер причиненного вреда.

Виновнику можно предложить возместить ущерб добровольно. В случае согласия оформляется письменное соглашение с размером, порядком и сроками выплат. Если же договориться не удалось, то действовать следует по другой схеме.

Во-первых, придется обратиться к независимому оценщику. За три дня до осмотра залитой квартиры соседа нужно будет уведомить о дате и времени через заказное письмо. После получения официального заключения от оценщика — подать исковое заявление в суд.

До суда необходимо собрать следующие документы: свидетельство о праве собственности на квартиру, акт о затоплении квартиры, заключение о размере ущерба. Также нужно предоставить доказательство уведомления ответчика об осмотре квартиры, квитанцию об оплате госпошлины и копию искового заявления.

Если иск не превышает 100 тысяч рублей, обращаться следует в мировой суд. В противном случае — в районный.

Чтобы избежать ситуаций с затоплением, нужно следить за сантехникой в своей квартире, вовремя менять трубы и вызывать только профессиональных слесарей.