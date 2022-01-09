Правила строительства домов в лесу объяснили жителям Подмосковья

Любой предприниматель может законно построить двухэтажный дом отдыха в лесу, взяв участок под рекреацию. В Московской области аренда одного гектара леса для этих целей стоит 150 тысяч рублей, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Он обратил внимание на важный момент: постройка не должна занимать больше 20% площади территории участка. Ее следует строить там, где нет деревьев. Это может быть пустошь, гарь и другие подобные места, уточнил Советников в беседе с «Российской газетой».

«Мы сделали нормальные правила, по сути, закрепили то, что и так сложилось в жизни. <...> Понятно, что там нужны нормальные туалеты. И они там будут», — добавил глава Рослесхоза.

В новых правилах, по его словам, подробно описаны процедуры строительства дома отдыха, особенности его работы, ограничения. Советников подчеркнул, что это единые честные условия игры, которые всем теперь надо соблюдать.

К строениям, которые уже были построены в лесу, норма в два этажа применяться не будет. Он также обратил внимание, что по решению суда муниципалитеты и регионы смогут принять на баланс лесовозные дороги, которые остались после завершения промысла. По его мнению, для местных жителей они очень удобны, но их важно поддерживать в нормальном состоянии. «Ушедшая с лесосеки компания в них вкладываться больше не будет, значит, это удел местных властей», — пояснил Советников.