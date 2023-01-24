Подмосковье 24 января 2023, 15:08 Жителям пятиэтажки в Жуковском вернули почти 90 тысяч рублей переплаты за подогрев воды

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Управляющая компания ООО «Галант» вернула жильцам дома № 6 на улице Горького в Жуковском 89 тысяч рублей за подогрев воды. В своих расчетах организация пользовалась повышающим коэффициентом, то есть допустила ошибку. Местные жители сообщили о нарушении Госжилинспекции Московской области.

По словам главы ведомства Ольги Фединой, в среднем один абонент переплатил за нагрев воды две тысячи рублей. После начислений жильцы дома обратились в Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов, представитель которой и написал подмосковным инспекторам.

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После проверки выяснилось, что компания действительно ошиблась, применив повышающий коэффициент в своих расчетах. Организация уже вернула деньги жильцам и отразила это в квитанциях за декабрь 2022 года.

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«Если в квартире нет индивидуальных приборов учета горячей воды, то размер платы за горячее водоснабжение определяется по формуле 23(1)», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По ее словам, в этой формуле не применяется повышающий коэффициент.

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