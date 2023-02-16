Подмосковье 16 февраля 2023, 12:03 Жителям пяти домов в Жуковском вернули свыше 440 тысяч рублей переплаты за подогрев воды

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Управляющая компания «ЖилВек» вернула 442 тысяч рублей переплаты за прогрев воды жителям пяти домов в Жуковском. Об этом сообщила глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Перерасчет провели для жителей домов на улицах Анохина, Набережной и Циолковского. Сделать это попросил глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Жуковском — с такой просьбой он обратился в ГЖИ.

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Как объяснила Ольга Федина, лишняя плата была начислена из-за завышения объемов потребляемой энергии. УК применила повышенный коэффициент для счетов квартир, где не установлены счетчики.

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«Тонкость состоит в том, что если в квартире нет индивидуальных приборов учета горячей воды, то при расчете платы за ГВС повышающий коэффициент на подогрев воды не применяется. Это определено формулой 23(1) Правил № 354, регламентирующих порядок начислений», — объяснила Ольга Федина.

УК получила предостережение о необходимости провести перерасчет, после чего организация выполнила необходимую работу.

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