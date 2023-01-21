Подмосковье 21 января 2023, 05:42 Жителям Павловского Посада рассказали о модели для картины «Девочка с персиками» Вере Мамонтовой Выставка «Сохранение наследия. Мамонтовский кружок» открылась в Павловском Посаде Алена Притула

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Выставка «Сохранение наследия. Мамонтовский кружок» открылась в Павловском Посаде. Главным гостем был родственник Веры Мамонтовой Николай Чернышев. Сама Мамонтова широко известна как модель знаменитой картины Валентина Серова «Девочка с персиками». На выставке Чернышев рассказал о связи своей семьи с Павловским Посадом.

«Вера Мамонтова больше известна, как „Девочка с персиками“. Хотя это название из Третьяковской галереи, в семье эту картину называли „Портрет Верушки“», — рассказал родственник Веры Мамонтовой Николай Чернышев.

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По словам Николая, у мужа Мамонтовой Александра Самарина было имение в Павловском Посаде. В память о супруге мужчина построил храм и церковно-приходскую школу. Церковь Троицы Живоначальной в деревне Аверкиево работает до сих пор. Сам Николай не раз бывал в храме.

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Выставка «Сохранение наследия. Мамонтовский кружок» в Павловском Посаде будет проходить больше месяца и любой желающий может познакомиться с местами, где когда-то бывала Вера Мамонтова, которую весь мир знает как «Девочку с персиками». На одной из картин изображен тот самый храм, который был построен в память о Мамонтовой.