Подмосковье 19 января 2024, 16:17 Жителям оставшихся без отопления домов на Литейной улице в Подольске выдали обогреватели Мария Андрюхина

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Сотрудники управляющей компании работают над возвращением тепла в четырех трехэтажных домах на улице Литейной в Подольске после коммунальной аварии. Ночью во дворе прорвало теплосети. Аварию устранили, в скором времени удастся запустить отопление в квартиры.

«Мы сейчас газ практически не выключаем, обогреватели. Кстати, обогреватели нам выдали бесплатно, не остаемся без внимания. На днях приезжал Сенатор России Александр Двойных, смотрел и наш дом», — сообщил житель дома 34/2 Александр Щукин.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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