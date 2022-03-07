Жителям Опалихи рассказали о преимуществах «Умной платежки»

Жителям многоквартирных домов в Опалихе городского округа Красногорск рассказали об онлайн-сервисах МосОблЕИРЦ «Умная платежка», «Коммунальный бонус», «Кешбэк «Мир», а также познакомили с возможностями ЕИАС ЖКХ. С жителями общались представители МинЖКХ региона и волонтеры из МГИМО в ходе гуляний по случаю Масленицы.

Жителям подробно рассказали о программе «Кешбэк «Мир» за своевременную оплату коммунальных услуг с использованием платежной системы «Мир» и о программе лояльности «Коммунальный бонус». Также представители ведомства продемонстрировали преимуществах ЕИАС ЖКХ и объяснили, как с ее помощью проводить собрания собственников жилья в электронном виде.

Источник фото: телеканал «360»

Студенты базовой кафедры ЖКХ Одинцовского филиала МГИМО провели специальную викторину, в которой было 15 вопросов. Участникам предлагалось ответить на вопросы, связанные с аспектами работы онлайн-сервисов — от оплаты коммунальных услуг и передачи показаний счетчиков до участия собственников в общих собраниях в электронном формате.

Участникам праздника раздали сладкие угощения, все желающие могли принять участие в конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не допускать волокиты при оказании льгот во время оплаты ЖКУ.