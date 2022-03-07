facebook_pixel
    07 марта 2022, 20:33

    Жителям Опалихи рассказали о преимуществах «Умной платежки»

    Анастасия Максимовских, Ксения Чернухина

    Жителям многоквартирных домов в Опалихе городского округа Красногорск рассказали об онлайн-сервисах МосОблЕИРЦ «Умная платежка», «Коммунальный бонус», «Кешбэк «Мир», а также познакомили с возможностями ЕИАС ЖКХ. С жителями общались представители МинЖКХ региона и волонтеры из МГИМО в ходе гуляний по случаю Масленицы.

    Жителям Опалихи рассказали о преимуществах «Умной платежки» | Изображение 1

    Жителям подробно рассказали о программе «Кешбэк «Мир» за своевременную оплату коммунальных услуг с использованием платежной системы «Мир» и о программе лояльности «Коммунальный бонус». Также представители ведомства продемонстрировали преимуществах ЕИАС ЖКХ и объяснили, как с ее помощью проводить собрания собственников жилья в электронном виде.

    Жителям Опалихи рассказали о преимуществах «Умной платежки» | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Студенты базовой кафедры ЖКХ Одинцовского филиала МГИМО провели специальную викторину, в которой было 15 вопросов. Участникам предлагалось ответить на вопросы, связанные с аспектами работы онлайн-сервисов — от оплаты коммунальных услуг и передачи показаний счетчиков до участия собственников в общих собраниях в электронном формате.

    Жителям Опалихи рассказали о преимуществах «Умной платежки» | Изображение 3

    Участникам праздника раздали сладкие угощения, все желающие могли принять участие в конкурсах.

    Жителям Опалихи рассказали о преимуществах «Умной платежки» | Изображение 4

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не допускать волокиты при оказании льгот во время оплаты ЖКУ.