Подмосковье 13 марта 2024, 16:42 Жителям Одинцовского округа напомнили о преимуществах использования сайта госуслуг Медиасток.рф

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Акция «Госуслуги — комфортная среда» прошла на Центральной площади в Одинцове. Полицейские патрульно-постовой службы рассказали жителям округа о преимуществах портала госуслуг.

Использование сайта позволяет сократить количество предоставляемых документов для оформления паспорта и водительского удостоверения, а также получать информацию о статусе заявки. Получение услуг онлайн в домашней обстановке и без очередей делает работу с документами понятной и быстрой.

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В конце акции полицейские вручили жителям Одинцова памятки с подробной инструкцией к порталу госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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