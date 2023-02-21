Подмосковье 21 февраля 2023, 20:10 Жителям Одинцова рассказали, где попробовать блины на Масленицу

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Жителям Одинцова рассказали, где можно будет поесть блинов на гуляниях, посвященных Масленице. В округе они пройдут 26 февраля.

«В каждом из муниципалитетов запланированы мероприятия для жителей округа. Отметить праздник можно и в фермерских хозяйствах Подмосковья», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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В Одинцове для жителей подготовили конкурс масленичных кукол, самоварное шоу, выступление казаков, розыгрыши призов, мастер-классы, концертную программу и другие мероприятия и развлечения. Гостей будут угощать блюдами на мангале, пловом, хот-догами, горячей кукурузой, попкорном, сладкой ватой, белевской пастилой, медом и горячими напитками.

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Так, гуляния с блинами пройдут на центральной площади Одинцова на улице Маршала Жукова, 28, а также у ДК «Солнечный» на улице Солнечной, 20 и в «Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха» на 3-м километре Красногорского шоссе.

В Звенигороде блины можно будет попробовать в городском парке на улице Чехова, 1, в Кубинке на Наро-Фоминском шоссе, 4. Также сладости и праздничная программа ожидается в парке Захарово в поселке Летний отдых, в парках Раздолье и Малевича в деревне Раздоры.

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