Подмосковье 09 июня 2023, 21:21 Жителям Одинцова предложили принять участие в опросе о благоустройстве домов и дворов

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Активисты движения «Подмосковье — наше будущее!» подготовили анкеты для сбора мнений жителей Одинцова. Горожане могут оценить уровень благоустройства своего дома, качество дворов и близлежащих дорог.

По словам волонтера организации Марины Зубковой, опрос пользуется большой популярностью. Люди рассказывают об актуальных проблемах, комментарии по теме находятся у каждого респондента.

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«Многие интересуются, что в дальнейшем произойдет с ответами. Цель нашего движения — на их основе создать рейтинг самых неотложных проблем, выявить конкретные места, на которые надо обратить особое внимание, и в итоге добиться положительных перемен», — отметила активист.

Также у горожан есть возможность проголосовать и в онлайн-формате. За первый день опроса по всему региону на портале проекта мнения оставили более тысяч жителей, еще 1500 человек пообщались с волонтерами лично. Основной целью программы является поддержка инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьева по благоустройству Подмосковья.

По словам руководителя добровольцев Андрея Зорина, главной темой опроса, который проводил глава региона, стало преображение территорий Московской области. Речь шла не только о парках и общественных пространствах, но и о модернизации и строительстве детских и спортивных площадках и обновлении дорожных покрытий. Волонтеры продолжили интересоваться об актуальных проблемах лично у горожан, собранные сведения участники движения передают в администрации округов.

«Уверен, что немалое количество недостатков можно исправить силами округа или даже местного территориального управления. Главное — не молчать и активно говорить о том, что сделает нашу жизнь комфортнее», — добавил он.

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