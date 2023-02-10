Подмосковье 10 февраля 2023, 09:29 Жителям Одинцова напомнили о возможностях подключения газа в частном доме по президентской программе

Читать 360tv в

Подключить газ в частном доме можно по программе социальной газификации. К границам участка газопровод проведут бесплатно. Такой возможностью воспользовалась семья Синотовых в деревне Богачево Одинцовского округа.

Реклама

Магистральный газ провели в дом Надежды и Николая Синотовых в деревне Богачево два месяца назад. В разговоре с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым хозяева признались, что после подключения газа платить за коммунальные услуги стали намного меньше.

Главными условиями участия в программе социальной газификации являются наличие в населенном пункте магистрального газопровода и обязательная регистрация домовладения. Рабочие бесплатно проведут газ до границы участка, а за непосредственное подключение придется заплатить отдельно. Конечная стоимость зависит от выбранного оборудования и расстояния до дома.

Чтобы провести газ в частный дом, нужно оставить заявку. Бесплатно заключить комплексный договор можно в офисе «Мособлгаза» по адресу поселок Часцы, дом № 19. Сделать это можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».