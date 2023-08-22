Подмосковье 22 августа 2023, 13:48 Жителям Одинцова напомнили о возможности онлайн узнать адрес своего избирательного участка пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Жители Одинцовского округа смогут найти адрес своего избирательного участка и данные о кандидатах через цифровой сервис Центральной избирательной комиссии России. Он называется «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения». Необходимо просто ввести на сайте свой адрес места жительства и нажать кнопку поиска.

Проголосовать на выборах губернатора Московской области можно будет с 8 по 10 сентября очно на избирательных участках и с помощью дистанционного электронного голосования. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Контроль за ходом голосования будет осуществлять Общественная палата Подмосковья.

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Отдать свой голос имеет право любой дееспособный гражданин Российской Федерации, которому на момент проведения выборов исполнилось 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт. Документ нужно показать избирательной комиссии, затем получить бюллетень и пройти в кабинку для голосования.

В бланке нужно отметить того кандидата, за которого вы хотите проголосовать. Если бюллетень будет случайно испорчен, то можно получить новый. Затем бланк опускают в опломбированный ящик.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева.

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