Подмосковье 16 февраля 2023, 09:46 Жителям Одинцова напомнили о пунктах сдачи старых вещей на переработку и для благотворительности

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Пункты приема старых вещей в Одинцове помогут решить проблему людей, которые решили разобрать гардероб к весне. Все варианты того, как экологично избавиться от надоевшей одежды, изучили журналисты «360».

Самый простой и выгодный метод — это продать одежду в интернете. Важно разместить хорошую фотографию и выставить адекватную цену. Это отнимает много времени на разговоры с покупателями и отправку посылок. Но плюс в том, что за ненужную уже одежду можно выручить неплохие деньги.

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Вещи в хорошем состоянии можно сдать на благотворительность в Гребневском храме. При нем работает центр гуманитарной помощи, куда жители могут принести вещи, обувь и игрушки. Малообеспеченные семьи, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, одинокие пенсионеры могут здесь выбрать все, что им нужно, абсолютно бесплатно.

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«Наш критерий, я как говорю людям, если вы готовы поделиться со своими родственниками, друзьями, если вам не стыдно отдать другому человеку, тогда приносите, мы обязательно поделимся вещами», — рассказала координатор гуманитарного центра при Гребневском храме Анна Бушина.

Пункт помощи работает по адресу Можайское шоссе, дом № 72, строение 1. С понедельника по субботу он открыт для тех, кто хочет пожертвовать вещи, и для тех, кто нуждается в помощи.

Еще в Одинцовском округе работают благотворительные боксы «Добрые вещи». Один расположен по адресу Можайское шоссе, жилой комплекс «Да Винчи», дом № 122. Второй — по адресу 2-й Лохинский поселок, дом № 9.

Туда можно приносить одежду и обувь как в хорошем состоянии, так и с дефектами. Часть одежды отдают нуждающимся, часть продают оптом. На вырученные средства покупают оборудование для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Психолог Наталья Лахмытко считает, что расхламление гардероба благотворно сказывается на человеке.

«Новая вещь не появится в доме, когда место занято старыми вещами. Избавляйтесь от вещей, в которые „я может быть влезу, когда похудею“. Мотивация так себе. Она очень удручающая и неконструктивная. Избавляйтесь от неудобных туфель. Да, они крутые и стильные, но они натирают такие мозоли, что их можно подписать: „Орудие пыток“», — сказала практикующий психолог Наталья Лахмытко.

Если уж очень тяжело попрощаться с любимой вещью, ей можно подарить вторую жизнь с помощью креатива, ножниц и красок для ткани. Когда своих творческих навыков не хватает, за помощью можно обратиться к местным художникам и мастерицам.

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