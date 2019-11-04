Жителям Одинцова напомнили, как правильно сортировать мусор

Как сортируют мусор в Одинцове и соответствуют ли мусорные площадки стандартам, проверили в Одинцове.

О том, зачем нужен синий контейнер и что разделять мусор совсем не трудно, инспекторы рассказывали жителям прямо у мусорной площадки, которая в целом соответствует регламенту. Только синий бак оказался не под крышей.

Контейнерные площадки будут расширяться. Согласно регламенту, все мусорные баки, включая синий, должны находиться внутри павильона. В Одинцове эту проблему обещали исправить.

Но правильно ли жители используют контейнеры? В синий бак должны можно выкидывать отходы, которые подлежать переработке. С этим у жителей Одинцова сложностей не возникло. Единственная проблема — автомобиль, припаркованный рядом с мусорной площадкой. Однако водитель этой машины проявил сознательность: извинился и сразу же отъехал.

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А вот на другой мусорной площадке все оказалось не так просто. В синий бак жители выкидывают не только вторсырье, но и грязные пенопластовые подложки, пленку и пищевые отходы. Все это мешает дальнейшей сортировке на заводе.

В целом одинцовские контейнерные площадки в полном порядке: здесь не пахнет и достаточно аккуратно. За тем, чтобы мусоровоз своевременно вывозил отходы, следят люди в форме. Они уверяют, что все под контролем.

«Несмотря на все трудности, которые происходят в городском округе, система заработала, мы работаем и в ручном режиме, и с УК, также пытаемся призывать население к раздельному сбору мусора, объясняем необходимость этого вопроса», — отметил заместитель начальника ТУ Одинцово по вопросам ЖКХ Игорь Гречка.

Синие баки наполняются — это прямой показатель успеха. Если закрыть глаза на пару грязных пакетиков, качество наполнения контейнера для вторсырья растет.