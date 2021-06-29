Жителям Подмосковья облегчили размещение дач и гаражей вблизи аэропортов

Согласовывать размещение садовых домов и гаражей на приаэродромных территориях не потребуется с 1 июля в Подмосковье. Нюансы нововведения объяснил министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Перемены коснулись садовых домов, индивидуальных жилых построек и гаражей для ведения личного хозяйства. У зданий должен быть именно такой вид разрешенного использования.

Согласование Центрального МТУ Росавиации не потребуется на приаэродромных территориях Внуково и Шереметьево. А санитарно-эпидемическое заключение от Роспотребнадзора остается обязательным.

Изменения избавят от получения согласований более 11 тысяч заявителей, среди которых 95% — заявления для объектов ИЖС Владислав Гордиенко.

Но согласование в приаэродромных территориях остальных аэродромов остается неизменным до момента установления аэродромами 1–7 подзон или 1–6 подзон.

Онлайн-сервисы

Получить согласование авиационных властей можно на сайте госуслуг:

• для аэродромов Домодедово, Черное — по этой ссылке;

• для аэродромов Раменское, Луховицы — по этой ссылке;

• для аэродромов Кубинка, Остафьево, Ступино, Чкаловский, Клин — по этой ссылке.

Выдача заключения по санитарно-эпидемической экспертизе доступна здесь.

Санитарно-эпидемическое заключение Роспотребнадзора по Подмосковью — здесь.