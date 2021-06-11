Жителям Подмосковья объяснили, что делать с бесхозными машинами во дворах

Четыре шага помогут жителям решить вопрос о наличии бесхозных машин во дворах Подмосковья. Нередко такие заброшенные авто простаивают там годами. Они мешают благоустройству и занимают парковочные места.

Любой житель Подмосковья может сообщить о такой машине в администрацию своего городского округа. Затем сотрудники будут действовать по специальному алгоритму.

Это отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Брошенные машины и занимают парковочные места, и создают дополнительную опасность: детские травмы, возгорания с порчей стоящего рядом транспорта. Поэтому важно избавляться от автохлама в общественных местах Роман Каратаев.

Брошенным автомобиль будет считаться в том случае, если он стоит на общественной территории, а именно в месте рядом с многоквартирными домами или на проезжей части.

Какие машины признают бесхозными?

Автомобиль признают бесхозным в нескольких случаях:

• если собственник отсутствует или отказался от машины;

• если авто сильно пострадало в ДТП, а восстановить его невозможно;

• если отсутствуют государственные номера;

• если у машины нет колес, стекол, дверей и прочих кузовных деталей.

Состояние машины становится второстепенным в том случае, если у нее сохраняются госномера. В такой ситуации она еще остается чьей-то собственностью. Право на ее перемещение есть только у самого владельца.

Как действовать?

Шаг №1

Для начала жителю нужно обратиться в администрацию. Туда необходимо подать заявление, причем сделать это может как сам человек, так и управляющая организация.

Заявку можно отправить заказным письмом, лично или через портал администрации. Важно указать место нахождения авто, марку, модель, цвет и прочие признаки. Лучше всего добавить фотографию.

Шаг №2

В администрации существует специальная комиссия, которая выезжает на место и определяет, действительно ли машину бросили.

Шаг №3

Комиссия взаимодействует с органами ГИБДД МВД России и ищет собственника.

Шаг №4

Но если собственник не найден, происходит обращение в суд для признания машины бесхозной с последующей передачей в собственность городского округа.

После решения суда комиссия отправляет этот автомобиль на специализированную стоянку.