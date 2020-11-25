Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с главой Чехова Григорием Артамоновым. Они обсудили вопросы, связанные с обманутыми дольщиками, инфраструктурой и строительством детской поликлиники.

«Каждая территория имеет свои особенности, свои застарелые проблемы и свои вызовы. Есть большой запрос на комфортную среду, на рабочие места, экономику. Это все очень важно. Я прошу вас рассказать мне, как обстоят дела, и прежде всего давайте начнем с проблем», — обратился во время встречи Воробьев к главе городского округа.

Артамонов начал с вопроса обманутых дольщиков. По его словам, всего на территории округа насчитывается четыре проблемных объекта, по двум из которых в 2020 году вопрос будет полностью закрыт. Дом №16 на улице Чехова должны были сдать еще в 2014 году, но застройщик последние шесть лет отказывался завершать работы. В итоге все закончилось уголовным делом.

«На данный момент дом введен полностью в эксплуатацию. Есть ряд недоработок, которые мы устраним до конца года. Я дал такое поручение нашему муниципальному учреждению ЖКХ. Там вопросы связаны с горячим водоснабжением. Самое главное — тепло в дом подано, канализация работает», — рассказал глава Чехова.

Он добавил, что дом поставили на кадастровый учет, а жители получат ключи от квартир до Нового года. Вторым объектом является ЖК «Олимпийский», который должны были ввести в эксплуатацию в 2016-м. По этому дому также уже решен вопрос, а в эксплуатацию его введут до конца года.

Микрорайон Губернский

Следующей темой для обсуждения стал микрорайон Губернский. В феврале в там создали рабочую группу с участием инициативных жителей и представителей администрации.

«За этот год у нас получилось решить ряд вопросов при вашей поддержке. Уже, самое главное, сдвинут вопрос о достройке второго корпуса школы на 550 мест. 1 сентября следующего года дети пойдут уже учиться. Этот корпус будет для начальной школы», — сказал глава Чехова.

Он подчеркнул, что сейчас ведется активная работа с конкурсным управляющим по передаче коммуникаций и дорог в муниципальную собственность. Губернатор отметил, что в микрорайоне должны быть не просто сданы квартиры и школы, а все должно радовать глаз.

Благоустройство, детские площадки, тротуары, парковки — все это для нас имеет принципиальное значение, поэтому давайте доделывать это с учетом мнения жителей и просто логики нашей жизни. Без всего этого, что я перечислил: парковки, света, детской площадки и удобного двора, — это новоселье сомнительное. Нам важно, чтобы это все было доделано Андрей Воробьев.

Улица Мира

Жители домов на лице Мира попросили главу региона решить вопрос с освещением во дворах. По словам Артамонова, после получения поручения он провел встречу с гражданами.

«Поставленную задачу мы решили: установили 20 опор, 28 светильников. Попутно пообщались с жителями и установили дополнительные лавочки, у подъездов установили урны, а также оцепили новые парковочные места», — сообщил глава городского округа.

Воробьев попросил по всем этим проблемам отчитаться до конца года и довести все до ума. Губернатор подчеркнул, что за это Артамонов отвечает персонально своей головой.

«Знаю, что тема поликлиники тоже очень актуальна. Мы ее проектируем. Необходимо внести ясность, так как одно дело — проектирование, а другое — начало и завершение работ. По этому вопросу тоже прошу вас проинформировать граждан», — сказал Воробьев.

Глава Чехова сообщил, что проектирование поликлиники начнется в 2022-м, а через год начнутся строительно-монтажные работы.

«Я считаю, что на этой сложной территории у вас неплохие результаты. Начало всегда очень сложное — нужно собрать команду, вкатиться в темп. Меня очень радует, что вы смогли уйти из красной зоны. Это маленькая, но победа. Как известно, лучше победы может быть только следующая победа, поэтому я очень хочу вас видеть в зеленой зоне. Поэтому прошу также добросовестно и в темпе решать проблемы. Ну и в случае необходимости я всегда рядом с вами», — заключил губернатор Подмосковья.