Жителям Ногинска показали проект по благоустройству сквера Бугрова | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 20:11 Жителям Ногинска показали проект по благоустройству сквера Бугрова

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Сквер Бугрова в Ногинске благоустроят к 2025 году. Здесь появятся амфитеатр и парковочные места, установят информационные дисплеи. При этом исторические объекты останутся на месте. Проект реконструкции сквера показали жителям.

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«Лоскуты разных эпох» — такова концепция обновленного сквера в Ногинске. Он будет разделен на три зоны. Верхняя, где памятник Ленину, будет посвящена советскому периоду. Средняя, со стелой Екатерине II, — самодержавию. Там же установят арт-объект «Карета». Нижняя станет зоной отдыха с детской площадкой на месте старого фонтана. Также большое внимание уделят озеленению.

Во время презентации жители озвучили свои предложения по благоустройству. Замечания внесли в проект.

«Подрядная организация приступает к разработке проектных решений и локальным сметным расчетам. После этого мы должны постараться до конца года получить заключение Московской областной государственной экспертизы. После чего сможем заявиться в министерство благоустройства на соответствующее финансирование», — рассказал начальник Управления благоустройства администрации Богородского городского округа Артем Зайцев.

Сквер будет выполнен в экостиле. Кафе и ларьки также стилизуют под общую концепцию. Предполагаемые сроки сдачи проекта — 2025 год.