Подмосковье 08 февраля 2023, 16:26 Жителям Ногинска напомнили о возможном отключении газа при отказе от проверки оборудования

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Собственники пяти квартир в Ногинске решили не пускать на порог сотрудников газовой службы для проверки оборудования. После этого специалисты отключили им подачу голубого топлива. Газ вернут в квартиры только тогда, когда все необходимые формальности будут соблюдены. Этого требуют правила безопасности.

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Перед каждой проверкой газового оборудования на подъезде вывешивают объявления, но специалисты говорят, что многие просто не обращают на них внимания. Важность таких проверок недооценивать нельзя.

Жители многоэтажки, пострадавшей от взрыва бытового газа 8 сентября 2021 года, совсем недавно вернулись в отремонтированный дом. Несмотря на хороший ремонт, люди до сих пор не могут отделаться от воспоминаний о том жутком дне. Именно поэтому специалисты идут на такие радикальные меры как отключение газа тем, кто не прошел техобслуживание.

«Всего отключений в этом году было семь штук. Из них три отключения были аварийными, которые выявлены в результате проведения технического обслуживания», — рассказал главный специалист управления ЖКХ администрации Богородского городского округа Артем Ясак.

Многие жители не пускают газовщиков, потому что опасаются мошенников, но вычислить их несложно.

«Нужно обращать внимание на форменную одежду сотрудника специализированной организации и удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, собственники смогут перейти на сайт данной организации и увидеть всю информация о сотруднике», — рассказал консультант регионального отдела № 26 Главного управления Московской области Госжилинспекции Московской области Денис Прыганов.

Задать вопросы, касающиеся работы газовой службы в Богородском городском округе, можно по телефону: 8 (800) 500-71-84, добавочные 202 или 203.

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