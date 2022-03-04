Комитет по туризму Подмосковья: жителям не запрещаются турпоездки из-за ковида

Жители Подмосковья при желании смогут отправиться в туристические поездки. Запрета на них из-за пандемии в регионе нет. Об этом сообщили в областном комитете по туризму.

«В связи с тем, что ранее в СМИ появлялась информация, что жителям запрещено совершать туристические поездки из-за ситуации с распространением коронавируса, поясняем, что жители Подмосковья могут совершать их», — подчеркнули в комитете.

Однако по постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева жителям рекомендовали воздержаться от них или отправляться в поездки на личном транспорте.

В регионе отменили QR-коды. Кроме того, сняли ограничения по посещению театров, музеев, общественных мест питания, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных событий.

При этом всем жителям по-прежнему требуется носить маски и соблюдать дистанцию.