Жителям Подмосковья напомнили о коронавирусных правилах на майских праздниках

На майских праздниках в Подмосковье службы полиции будут внимательно следить за тем, чтобы жители носили маски и перчатки во время гуляний. Это рекомендация, которая важна для их безопасности, отметил начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в РИАМО. По его словам, в области по-прежнему рекомендуют носить маски и перчатки в общественных местах.

«В связи с определенным увеличением заболеваемости у нас в регионе рекомендовано ношение и масок, и перчаток в местах для массового проведения мероприятий, <…> даже на открытом воздухе», — отметил спикер.

По словам Стрыгина, в регионе не планировали ограничивать продажу алкоголя во время майских праздников.

«Никаких мер [дополнительных] от наших властей мы не получали», — рассказал Стрыгин.

Однако областная служба полиции по-прежнему рекомендует ограничивать продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий.

Театры и кинотеатры

Также, по словам Стрыгина, наполняемость залов кинотеатров и театров Московской области могут вновь сократить на 50% в майские праздники.

Одна из планируемых ограничительных мер, рекомендованная Роспотребнадзором, — это ограничение посещения кинотеатров, театров опять до 50% Андрей Стрыгин.

Но он уточнил, что это лишь потенциальная ограничительная мера.