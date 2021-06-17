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    17 июня 2021, 13:25

    Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за демонтаж мусоропроводов в домах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 12,5 тысячи жителей уже подключились к опросу о демонтаже мусоропроводов в подмосковных домах. Оно продолжается на портале «Добродел».

    Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за демонтаж мусоропроводов в домах | Изображение 1

    Вместо мусоропроводов, создающих неприятный запах, власти предложили обустроить места для колясок. Об этом напомнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

    Жители сами решат, нужно ли оставить в доме мусоропровод или удобнее переоборудовать общедомовые зоны под места для колясок. В приоритете у жителей пока что демонтаж

    Антон Велиховский.

    После голосования составят список адресов, где большинство участников предпочли изменить внутренний облик подъездов. Затем состоятся общие собрания собственников. Опрос будет активен до 1 июля.

    Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за демонтаж мусоропроводов в домах | Изображение 2

    Вместе с мусоропроводом из подъездов исчезнут неприятные запахи. Кроме того, не будет лишнего шума от выброса отходов. Зато появятся места для колясок и велосипедов.

    Для участия необходимо перейти на портал «Добродел» по этой ссылке, открыть интерактивную карту, выбрать городской округ и дом.

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