Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за демонтаж мусоропроводов в домах

Более 12,5 тысячи жителей уже подключились к опросу о демонтаже мусоропроводов в подмосковных домах. Оно продолжается на портале «Добродел».

Вместо мусоропроводов, создающих неприятный запах, власти предложили обустроить места для колясок. Об этом напомнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Жители сами решат, нужно ли оставить в доме мусоропровод или удобнее переоборудовать общедомовые зоны под места для колясок. В приоритете у жителей пока что демонтаж Антон Велиховский.

После голосования составят список адресов, где большинство участников предпочли изменить внутренний облик подъездов. Затем состоятся общие собрания собственников. Опрос будет активен до 1 июля.

Вместе с мусоропроводом из подъездов исчезнут неприятные запахи. Кроме того, не будет лишнего шума от выброса отходов. Зато появятся места для колясок и велосипедов.

Для участия необходимо перейти на портал «Добродел» по этой ссылке, открыть интерактивную карту, выбрать городской округ и дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах жилищного строительства. Их примут в июле.