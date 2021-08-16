Уже год онлайн-карта на портале госуслуг Подмосковья помогает жителям найти поблизости самый свободный МФЦ. С января таким сервисом воспользовались около 200 тысяч раз. Об этом сообщил министр госуправления региона Максим Рымар.

Он напомнил, что онлайн-карта загруженности областных МФЦ появилась в июле прошлого года.

Жителям важно заранее рассчитать время для получения госуслуг. На тепловой карте можно узнать о загрузке каждого офиса МФЦ в своем округе и выбрать самый свободный Максим Рымар.

По словам министра, это поможет экономить время и не стоять в очередях. Онлайн-карта отображает все 126 МФЦ Московской области.

Красным цветом выделены центры с самой высокой загрузкой. МФЦ с меньшим количеством посетителей обозначены желтым цветом, а самые свободные — зеленым.

Записаться на прием в МФЦ можно через портал госуслуг и по короткому номеру 122.