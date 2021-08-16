facebook_pixel
    16 августа 2021, 17:19

    Жителям Подмосковья напомнили, как найти МФЦ без очередей

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Уже год онлайн-карта на портале госуслуг Подмосковья помогает жителям найти поблизости самый свободный МФЦ. С января таким сервисом воспользовались около 200 тысяч раз. Об этом сообщил министр госуправления региона Максим Рымар.

    Жителям Подмосковья напомнили, как найти МФЦ без очередей

    Он напомнил, что онлайн-карта загруженности областных МФЦ появилась в июле прошлого года.

    Жителям важно заранее рассчитать время для получения госуслуг. На тепловой карте можно узнать о загрузке каждого офиса МФЦ в своем округе и выбрать самый свободный

    Максим Рымар.

    По словам министра, это поможет экономить время и не стоять в очередях. Онлайн-карта отображает все 126 МФЦ Московской области.

    Красным цветом выделены центры с самой высокой загрузкой. МФЦ с меньшим количеством посетителей обозначены желтым цветом, а самые свободные — зеленым.

    Записаться на прием в МФЦ можно через портал госуслуг и по короткому номеру 122.