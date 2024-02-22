Подмосковье 22 февраля 2024, 15:20 Жителям Мытищ вручили знаки отличия на мероприятии ко Дню защитника Отечества пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В преддверии Дня защитника Отечества в Доме культуры «Яуза» состоялось торжественное мероприятие. Троих жителей Мытищ наградили почетными знаками отличия.

Награду за заслуги перед городским округом Мытищи поулчил сотник местного казачьего общества Владимир Серегин. За активную гражданскую позицию отметили исполняющую обязанности директора центра развития ребенка «Киндер клуб» Татьяну Альмухаметову. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних Денис Харуца получил знак почета за доблестный труд.

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После торжественной части на сцене прозвучали патриотические песни и состоялось посвящение юных жителей округа в ряды юнармейцев.

По традиции во дворце культуры работал пункт сбора гумпомощи. Все собранные средства направят в поддержку бойцам специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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