Подмосковье 12 июля 2023, 14:16 Жителям Мытищ рассказали о новом формате работы службы занятости пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Органы службы занятости населения Московской области перешли на новый формат работы с 1 июля. Жителям Мытищ рассказали, где и как теперь можно найти работу, получить статус безработного и необходимые справки.

Сейчас государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Московской области» — это два центра занятости населения. Центральный офис находится по адресу: Подольск, улица Февральская, дом № 2А. Второй центр работает по адресу: Ногинск, улица Горького, дом № 2. Там трудятся карьерные и кадровые консультанты, дистанционно помогающие найти работу.

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Личный прием граждан, перерегистрация в качестве безработного, содействие в подаче заявлений на оказание государственных услуг в области содействия занятости населения осуществляется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области.

Возможность получения гражданами справок, выдаваемых службой занятости населения, реализована в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

На единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» и портале государственных и муниципальных услуг Московской области реализована возможность подачи заявлений о предоставлении гражданам государственных услуг в сфере занятости населения в онлайн-формате.

Кроме того, работает горячая линия по вопросам трудоустройства по телефону 122*6.

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