Подмосковье 28 июня 2023, 16:30 Жителям Мытищ напомнили о возможности заключить контракт для службы в вооруженных силах

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Военный комиссариат напомнил жителям Мытищ о возможности заключить контракт для службы в армии. Военнослужащие имеют право на дополнительные выплаты и льготы.

Военный комиссариат городских округов Мытищи и Королев находится по адресу: Мытищи, улица Никитина, дом № 4. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (991) 657-18-70 и 8 (495) 542-97-72. Вся информация о выплатах размещена на сайте: контрактмо.рф

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В Балашихе работает единый Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь кандидаты могут оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку, проконсультироваться с юристом, нотариусом или сотрудниками банков. Подробную информацию о службе по контракту можно узнать также по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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