28 июня 2023, 12:41
Жителям Мытищ напомнили о возможности сообщить про брошенные электросамокаты на «Доброделе»
Жители Мытищ смогут сообщить о брошенных электросамокатах. Такая функция появилась на портале «Добродел».
Благодаря новой системе планируется решить проблему неконтролируемой парковки электросамокатов. Чтобы оставить обращение, необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.
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Затем перейти в раздел «Сообщить о проблеме», выбрать категорию «Общественный транспорт» и тему «Электросамокаты». Там можно описать проблему и отправить сообщение. Дополнительным плюсом функции является то, что ход решения вопроса можно отследить в личном кабинете.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Добродел
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