Подмосковье 29 июня 2023, 15:28 Жителям Мытищ напомнили о возможности приобрести лимитированную карту «Стрелка»

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Жители Мытищ смогут приобрести лимитированные транспортные карты «Стрелка». Их выпустили к Году педагога и наставника. Купить их можно на автостанции «Мострансавто» в июле.

Карты доступны в трех дизайнах: два варианта с пеликанами, российским символом наставничества, педагогики и воспитания, а также еще один — с портретом одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского. Тираж — 5 000 экземпляров. Стоимость — 80 рублей.

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При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Воспользоваться картой «Стрелка» жители Мытищ смогут на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто».

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