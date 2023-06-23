Подмосковье 23 июня 2023, 15:18 Жителям Мытищ напомнили о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях

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Спасатели из Мытищ напомнили о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Жителям рассказали о вреде паники и необходимости следовать рекомендациям специалистов.

Среди главных рекомендация при чрезвычайных ситуациях — не паниковать и призывать окружающих к спокойствию. Паника затрудняет действия спасателей, пожарных, медработников и других специалистов.

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Нужно немедленно позвонить по телефону спасателей и пожарных 01 или по единому номеру вызова экстренных служб 112. При своем сообщении сохраняйте спокойствие, выдержку. Старайтесь говорить коротко и понятно. В сообщении необходимо сказать: что случилось; место, где это произошло с адресом или ориентирами.

Если вы оказались очевидцем и вам ничего не угрожает, постарайтесь оставаться на месте до приезда спасателей, пожарных, сотрудников полиции. Если же вы пострадали или получили травмы, оказались вблизи пострадавшего, окажите первую медицинскую помощь. Своевременное оказание первой медицинской помощи позволит предотвратить или снизить тяжелые последствия.

Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую через уличные громкоговорители и громкоговорящие устройства. В речевом сообщении до вас доведут, что произошло, основные рекомендации и правила поведения.

Выполняйте рекомендации специалистов — спасателей и пожарных, сотрудников полиции, медицинских работников. Это поможет своевременно оказать помощь пострадавшим, снизить или предотвратить последствия. Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия спасателей, пожарных, медицинских работников, сотрудников полиции, сотрудников общественного транспорта. Пропустите автотранспорт, двигающийся со специальными сигналами и специальной раскраской.

Не заходите за ограждение, обозначающее опасную зону. Оповещение при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Сирены и прерывистые гудки предприятий или транспортных средств означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио или телевизор, прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и ваших действиях. Информация о случившемся будет многократно повторяться и по мере развития событий уточняться. Население, проживающее вблизи потенциально опасных предприятий, будет оповещаться дежурным персоналом предприятий по локальным сетям оповещения этих предприятий.

При обнаружении подозрительных предметов или вызывающих малейшее сомнение объектов, все они должны в обязательном порядке рассматриваться как взрывоопасные. В целях личной безопасности, безопасности других людей при обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов необходимо немедленно сообщить о находке в отделение полиции. При этом нужно сообщить время, место, обстоятельства обнаружения предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте его обнаружения.

При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ним в контакте; заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать тканными или другими материалами обнаруженный предмет; пользоваться электроаппаратурой, переговорными устройствами вблизи обнаруженного предмета; оказывать температурное, звуковое, световое, механическое и электронное воздействие на обнаруженный предмет.

Если вы оказались в толпе на митинге, празднике концерте и тому подобных мероприятиях, то не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских колясок, бесхозных чемоданов. Часто именно в этих местах закладывается взрывчатка силами, стремящимися к дестабилизации обстановки.

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