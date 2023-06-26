Подмосковье 26 июня 2023, 08:25 Жителям Мытищ напомнили о льготах и выплатах для заключивших контракт с Минобороны

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Минобороны России напомнило жителям Мытищ о преимуществах службы по контракту. Служить в вооруженных силах могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Государство предоставляет выплаты и льготы для военнослужащих и их семей. Например, контрактники имеют право на кредитные каникулы, бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей и внеочередное направление их в социальный стационар. Также они могу получить содействие в поиске работы, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, психологическую и юридическую помощь.

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Их семьи с ребенком до 18 лет имеют преимущества при сокращении в организации. Дети контрактников могут учиться в вузах на бюджетной основе в пределах установленной квоты, получить внеочередное зачисление в детский сад, бесплатное питание и продленку в школе, а также кружки и секции.

Больше информации можно узнать по номеру: 8 (495) 990-77-77.Подробности о выплатах и льготах находится на сайте: https://контрактмо.рф.Записаться на службу по контракту можно в разделе «Военная служба по контракту» на портале Госуслуг: https://contract.gosuslugi.ru/

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