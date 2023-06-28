Подмосковье 28 июня 2023, 14:34 Жителям Мытищ напомнили о доступной помощи психолога по номеру 112 при чрезвычайных ситуациях

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Жители Мытищ могут получить помощь психолога по номеру 112. Оператор-психолог может поддержать тех, кто попал в экстренную ситуацию.

Операторы психологи Системы-112 готовы прийти на помощь жителям Мытищ и других городов Подмосковья. В случаях, когда звонящий находится в эмоционально нестабильном состоянии при чрезвычайных происшествиях или крупных авариях, психолог оказывает активную поддержку. Оператор остается на связи до приезда экстренных служб, успокаивает и помогает предпринять шаги, необходимые для спасения жизни.

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Система-112 работает в Подмосковье с 2015 года. За это время психологи приняли свыше 36 тысяч обращений.

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