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    16 марта 2022, 17:27

    Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, как получить кредитные каникулы

    Анастасия Аброськина

    В условиях санкций у жителей Москвы и Подмосковья появилась возможность получить кредитные каникулы на срок до полугода. Льгота доступна, если финансовое положение серьезно ухудшилось на фоне происходящих событий.

    Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, как получить кредитные каникулы | Изображение 1

    Если доход за последний месяц упал больше чем на 30% по сравнению с прошлым годом, жители могут подать заявку на отсрочку платежей по кредитам и займам.

    Об этом рассказали в главном управлении Центробанка России по Центральному федеральному округу. При этом уточняется, что снижение дохода потребуется подтвердить документами. Это может быть извещение об увольнении с работы.

    Как получить поддержку?

    Обратиться за такой мерой поддержки смогут и те, кто уже уходил на кредитные каникулы в условиях пандемии.

    Льгота доступна для заемщиков банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.

    Заявки принимают до 30 сентября, но при необходимости срок могут продлить. Кредит должен быть оформлен до 1 марта этого года.

    По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, предприниматели могут претендовать на кредитные каникулы сроком на полгода при падении выручки на 30%.

    Все подробности можно узнать на горячей линии поддержки бизнеса Подмосковья 0150 и на инвестиционном портале.