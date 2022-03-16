Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, как получить кредитные каникулы

В условиях санкций у жителей Москвы и Подмосковья появилась возможность получить кредитные каникулы на срок до полугода. Льгота доступна, если финансовое положение серьезно ухудшилось на фоне происходящих событий.

Если доход за последний месяц упал больше чем на 30% по сравнению с прошлым годом, жители могут подать заявку на отсрочку платежей по кредитам и займам.

Об этом рассказали в главном управлении Центробанка России по Центральному федеральному округу. При этом уточняется, что снижение дохода потребуется подтвердить документами. Это может быть извещение об увольнении с работы.

Как получить поддержку?

Обратиться за такой мерой поддержки смогут и те, кто уже уходил на кредитные каникулы в условиях пандемии.

Льгота доступна для заемщиков банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.

Заявки принимают до 30 сентября, но при необходимости срок могут продлить. Кредит должен быть оформлен до 1 марта этого года.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, предприниматели могут претендовать на кредитные каникулы сроком на полгода при падении выручки на 30%.

Все подробности можно узнать на горячей линии поддержки бизнеса Подмосковья 0150 и на инвестиционном портале.