Жителям Московской области рассказали о расположении центров помощи семьям мобилизованных | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 17:52 Жителям Московской области рассказали о расположении центров помощи семьям мобилизованных

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В Московской области открыли Центры помощи семьям мобилизованных. Найти их можно в каждом городском округе. РИАМО составило карту для того, чтобы облегчить поиск организаций.

Открыть центры поручил губернатор региона Андрей Воробьев. Они созданы для поддержки родственников мобилизованных и добровольцев, которые отправились участвовать в специальной операции на Украине. По словам губернатора, важно относиться к семьям мобилизованных с заботой и необходимым участием.

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«Я хотел бы поблагодарить всех волонтеров, всех вовлеченных, неравнодушных людей, которые делают очень важную работу. Вы нам здорово помогаете. За что вам огромные слова благодарности и низкий поклон», — заявил Андрей Воробьев.

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